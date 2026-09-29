EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO GARANTIZA EL ABASTO DE AGUA CON EL RESCATE DE LA PRESA DEL PEAJE

* La rehabilitación permitió recuperar la capacidad de almacenamiento de la presa y continúa la construcción del sistema que llevará agua hacia la planta potabilizadora Los Filtros.

“Hicimos lo que nadie se atrevió durante 30 años al rehabilitar la Presa El Peaje, una obra histórica que beneficiará a miles de generaciones, para que a ningún potosino le falte el vital líquido en su casa”, destacó el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, al señalar que esta infraestructura representa una alternativa estratégica para mejorar el abasto de agua en la zona metropolitana.

El Mandatario Estatal detalló que la rehabilitación de la cortina y el desazolve del vaso captador permitieron recuperar al 100 por ciento la capacidad de almacenamiento de El Peaje, con más de 10 millones de metros cúbicos de agua, devolviendo funcionalidad a una presa que durante décadas permaneció sin la atención necesaria.

Ricardo Gallardo Cardona explicó que el proyecto contempla además un nuevo sistema de conducción para aprovechar de manera eficiente el agua almacenada. Actualmente se desarrolla la primera etapa del acueducto El Peaje–San José, con 6.7 kilómetros de tubería de acero, mientras que una segunda etapa permitirá enlazarlo con el sistema que conduce el recurso hacia la planta potabilizadora Los Filtros.

El Gobernador destacó que estas acciones permitirán ampliar las alternativas de suministro para la población metropolitana y reducir la dependencia de sistemas que han presentado fallas recurrentes, mediante una estrategia de largo plazo que atiende una de las principales necesidades de las familias potosinas.

Con una inversión anunciada cercana a los 200 millones de pesos y una capacidad estimada de aprovechamiento de 12 millones de metros cúbicos, el rescate de El Peaje marca un antes y un después en la infraestructura hidráulica de San Luis Potosí, al recuperar una fuente de abastecimiento y desarrollar las obras necesarias para llevar más agua a los hogares.