“Hubo mucha unidad”: Sheinbaum reacciona a coordinadores de Morena rumbo a elecciones 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre los coordinadores estatales elegidos por Morena rumbo a las elecciones 2027 en las que se renovarán 17 gubernaturas.

Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta refirió que el proceso de elección fue muy bueno.

Pienso que fue un proceso en donde hubo mucha unidad, eso fue muy bueno”, refirió.

Cuestionada sobre algún consejo para los “coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la soberanía Nacional”, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que:

No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.”

¿Quiénes son los coordinadores de Morena para las elecciones 2027?

Morena reveló los perfiles que serán nombrados candidatos a las 17 gubernaturas que se renovarán en las elecciones de 2027.

Los coordinadores fueron resultado de encuestas internas y sondeos telefónicos, tomando en cuenta la paridad de género.

Nora Ruvalcaba Gámez – Aguascalientes

Julieta Andrea Ramírez Padilla – Baja California

Manuel Cota Cárdenas – Baja California Sur

Pablo Gutiérrez Lazarus – Campeche

Cruz Pérez Cuéllar – Chihuahua

Rosa María ‘Rosi’ Bayardo Cabrera – Colima

Beatriz Mojica Morga – Guerrero

Carlos Torres Piña – Michoacán

Jasmine María Bugarín Rodríguez – Nayarit

Clara Luz Flores Carrales – Nuevo León

Santiago Nieto Castillo – Querétaro

Eugenio ‘Gino’ Segura Vázquez – Quintana Roo

Elí César Eduardo Cervantes Rojas – San Luis Potosí

Imelda Castro Castro – Sinaloa

Lorenia Iveth Valles Sampedro – Sonora

Ana Lilia Rivera Rivera – Tlaxcala

Verónica Díaz Robles – Zacatecas

Con información de López-Dóriga Digital