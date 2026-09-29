“Hubo mucha unidad”: Sheinbaum reacciona a coordinadores de Morena rumbo a elecciones 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum dio un consejo a los coordinadores estatales de Morena rumbo a las elecciones 2027
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre los coordinadores estatales elegidos por Morena rumbo a las elecciones 2027 en las que se renovarán 17 gubernaturas.
Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta refirió que el proceso de elección fue muy bueno.
Pienso que fue un proceso en donde hubo mucha unidad, eso fue muy bueno”, refirió.
Cuestionada sobre algún consejo para los “coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la soberanía Nacional”, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que:
No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.”
¿Quiénes son los coordinadores de Morena para las elecciones 2027?
Morena reveló los perfiles que serán nombrados candidatos a las 17 gubernaturas que se renovarán en las elecciones de 2027.
Los coordinadores fueron resultado de encuestas internas y sondeos telefónicos, tomando en cuenta la paridad de género.
- Nora Ruvalcaba Gámez – Aguascalientes
- Julieta Andrea Ramírez Padilla – Baja California
- Manuel Cota Cárdenas – Baja California Sur
- Pablo Gutiérrez Lazarus – Campeche
- Cruz Pérez Cuéllar – Chihuahua
- Rosa María ‘Rosi’ Bayardo Cabrera – Colima
- Beatriz Mojica Morga – Guerrero
- Carlos Torres Piña – Michoacán
- Jasmine María Bugarín Rodríguez – Nayarit
- Clara Luz Flores Carrales – Nuevo León
- Santiago Nieto Castillo – Querétaro
- Eugenio ‘Gino’ Segura Vázquez – Quintana Roo
- Elí César Eduardo Cervantes Rojas – San Luis Potosí
- Imelda Castro Castro – Sinaloa
- Lorenia Iveth Valles Sampedro – Sonora
- Ana Lilia Rivera Rivera – Tlaxcala
- Verónica Díaz Robles – Zacatecas
Con información de López-Dóriga Digital