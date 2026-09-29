Huracán ‘Polo’ ingresará hoy martes a Sonora; se esperan lluvias en todo el país

Este martes 29 de septiembre se esperan lluvias en gran parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que el huracán ‘Polo‘ ingresará a Sonora, lo que provocará su debilitamiento conforme avance en tierra.

Asimismo, el ciclón interaccionará con una vaguada en altura y con el monzón mexicano sobre el noroeste del país, lo que ocasionará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Sonora, puntuales intensas en zonas de Sinaloa, puntuales muy fuertes en zonas de Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit, y puntuales fuertes en zonas de Baja California y Durango.

En dichas entidades se esperan fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Por su parte, la tormenta tropical ‘Rachel‘ se ubicará frente a costas de Michoacán y su circulación generará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Michoacán, puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, y puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco y

Colima, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados.

Además, canales de baja presión en el interior del territorio mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, así como una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Campeche y Yucatán; puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas y Quintana Roo; puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Estado de México y Veracruz; e intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Tabasco.

Finalmente, se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente del territorio nacional y estados de la península de Yucatán.

En la Ciudad de México se esperan chubascos y temperaturas de entre 15 y 27 grados Centígrados.

En el Estado de México hay probabilidad de lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas. La temperatura oscilará entre los 10 y 24 grados Centígrados.

Con información de López-Dóriga Digital