Morena definió en medio de divisiones a los siete últimos candidatos para las gubernaturas que se disputarán en 2027

En medio de divisiones, Morena concluyó la definición de los perfiles para los 17 estados que en 2027 enfrentarán comicios para elegir gobernador.

La maratónica jornada comenzó con el nombramiento de Elí César Cervantes Rojas, electo por consenso como coordinador para San Luis Potosí, única entidad donde Morena prevé competir en solitario, sin alianza con PVEM y PT.

En Tlaxcala se eligió a Ana Lilia Rivera Rivera, senadora con licencia y expresidenta de la Cámara Alta, quien asumió la coordinación en la alianza Morena Partido Verde Ecologista (PVEM)

En Nuevo León, la alianza PVEM- Morena designó por segunda ocasión a Clara Luz Flores Carrales como coordinadora para los comicios de 2027, derrotando a Tatiana Clouthier.

En Nayarit, la alianza guinda y verde eligió a la senadora con licencia Jasmine Bugarín Rodríguez; Citlalli Hernández precisó que, aunque la encuesta la ganó Héctor Santana, la designación se ajustó por criterio de género para que mujeres encabecen los estados de mayor competitividad, siendo esta la primera posición encabezada directamente por el Partido Verde.

En Sonora fue nombrada como coordinadora Lorenia Valles Sampedro; en el momento de su toma de protesta le gritaron “fraude”, acusándola de ser la candidata del gobernador Alfonso Durazo.

En Baja California Sur también hubo marcada división entre los morenistas, donde se eligió a Manuel Cota Cárdenas. Milenia Quiroga, también aspirante al gobierno, rechazó el resultado de las encuestas y pidió una revisión técnica; sus simpatizantes no asistieron a la toma de protesta de Cota.

Por último, Andrea Chávez perdió en Chihuahua y Morena otorgó la coordinación a Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez.

Con información de Latin Us