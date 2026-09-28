SOLEDAD FORTALECE LA CONVIVENCIA FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS DOMINGOS CULTURALES

* Bajo el impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Gobierno Municipal consolida una agenda cultural gratuita y de calidad para el sano esparcimiento de la ciudadanía.

* La Plaza Principal registró una afluencia masiva con las presentaciones del grupo de danza Semiak Xochipilli y el Trío Consecuencia Huapanguera.

Con el propósito de dar continuidad a la promoción de la integración social recuperando espacios públicos y garantizando el acceso equitativo y cercano a las expresiones artísticas para las familias soledenses, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, llevó a cabo una edición más del programa Domingos Culturales en la Plaza Principal con la presentación de la danza folclórica Semiak Xochipilli, campeones nacionales 2025 y el Trío Consecuencia Huapanguera.

Durante esta jornada, diseñada para el sano esparcimiento, la Plaza Principal registró un lleno total, donde las familias disfrutaron de la destacada participación de esta agrupación agrupación de danza quienes presentaron un despliegue de más de 25 artistas en escena con cuadros representativos de Yucatán, Oaxaca, Guerrero y el norte del país. Posteriormente, la velada culminó con el dinamismo del Trío Consecuencia Huapanguera que hizo vibrar al público con el huapango de la Huasteca Potosina.

El titular de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, enfatizó que la realización de estas actividades responde directamente a la visión institucional impulsada por el edil Juan Manuel Navarro Muñiz, centrada en fortalecer las tradiciones e incentivar el uso activo y seguro de las plazas públicas.

“Cuando una plaza se llena de familias para disfrutar la danza, la música y nuestras tradiciones, la cultura cumple su propósito fundamental: unirnos, fortalecer el orgullo de nuestras raíces y generar entornos seguros y de paz, gracias al respaldo de nuestro Alcalde Juan Manuel Navarro, Soledad vive una nueva etapa de dinamismo en sus espacios públicos”, señaló el funcionario.

La numerosa asistencia registrada consolida la Plaza Principal de Soledad como un punto de encuentro permanente para la convivencia comunitaria, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez de continuar promoviendo eventos culturales gratuitos de alto nivel para el bienestar integral de la ciudadanía.