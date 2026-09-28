Bibliotecas municipales de SLP incentivan el reciclaje en talleres gratuitos

También se mantienen las actividades como apoyo a tareas, entre muchas otras más

Resalta la asistencia en la biblioteca “Mariano Aguilar” que se ubica en la colonia la UPA

Con el respaldo del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, la Dirección de Educación acerca a niñas, niños, adolescentes y jóvenes actividades como apoyo a tareas, taller de reciclaje y “la hora del cuento” como parte del amplio programa que ofrecen las bibliotecas municipales.

En el caso de la biblioteca “Mariano Aguilar”, se resaltan estas actividades, con el único objetivo de crear espacios para aprender, imaginar y desarrollar nuevas habilidades entre estos sectores de la población potosina.

Dicho espacio municipal se ubica en la calle Portugal 90, esquina con la calle Londres, en la 3ª sección de la UPA, Jardines de Oriente, y los servicios que otorgan inician desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche de lunes a viernes.

De esta manera, el Gobierno de la Capital fortalece no sólo el aprendizaje entre estudiantes de distintos grados académicos, sino también fomenta el gusto por la lectura y la creatividad en las nuevas generaciones.

Las personas interesadas en conocer las actividades gratuitas que se imparten en las bibliotecas que son administradas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, pueden acceder al siguiente sitio: https://www.facebook.com/EducaMpalSLP