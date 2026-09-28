Interapas resuelve problema de drenaje en Moctezuma del barrio de Tlaxcala

Los trabajos forman parte de un proyecto integral para mejorar la red de drenaje del barrio de Tlaxcala.

Ya fueron renovados tramos sanitarios en Moctezuma y Altamirano; continúa la atención en Eje Vial Ponciano Arriaga.

SLP.- Interapas renovó la red de drenaje en la calle Moctezuma del barrio de Tlaxcala, donde se había registrado afloramiento de aguas residuales en la vialidad. A partir de esta situación se planteó un proyecto integral para atender distintos puntos de la red sanitaria en esta zona tradicional de la ciudad.

En Moctezuma, entre Privada Altamirano y Aquiles Serdán, se renovaron 24 metros de tubería de 12 pulgadas, con lo que se atendió el punto donde se presentaba la salida de aguas residuales.

Como parte del mismo proyecto, también se rehabilitó tubería en la calle Altamirano, entre Moctezuma y Eje Vial Ponciano Arriaga, donde se renovaron 72 metros de tubería sanitaria de 12 pulgadas. A estas acciones se suma la intervención en Eje Vial Ponciano Arriaga, entre Altamirano y Pedro Montoya, donde se rehabilitan 48 metros de tubería PEAD de 15 pulgadas.

De esta manera, las obras se desarrollan como una atención integral de la red de drenaje del barrio de Tlaxcala, al intervenir distintos puntos relacionados entre sí y no únicamente el sitio donde se presentó el afloramiento. Con ello se busca mejorar el funcionamiento de la infraestructura sanitaria y las condiciones de la zona para vecinos y personas que transitan diariamente por este tradicional barrio.

Estas acciones forman parte del quinto paquete de obras prioritarias de Interapas, mediante los cuales se atienden necesidades específicas de la red en distintos sectores de la zona metropolitana. El organismo continuará con la renovación de infraestructura sanitaria de acuerdo con las necesidades detectadas y la programación de los trabajos.