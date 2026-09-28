Gobierno Municipal con trabajos nocturnos brinda mantenimiento el Centro Histórico

Personal de Imagen Urbana realizó labores de hidrolavado en Carranza y los Arcos Ipiña, además de rehabilitar bancas en el jardín de San Francisco, para conservar espacios públicos limpios y dignos

La dirección de Servicios Municipales del ayuntamiento de San Luis Capital informó que durante el fin de semana se llevaron a cabo trabajos nocturnos de mantenimiento en distintos puntos del Centro Histórico, para conservar la buena imagen de los espacios públicos. Las cuadrillas de Imagen Urbana realizaron labores de limpieza con hidrolavado en la calle Carranza y en los Arcos Ipiña.

Los trabajos también incluyeron el mantenimiento y rehabilitación de bancas en el jardín de San Francisco, acciones que permiten mejorar el entorno urbano y ofrecer a habitantes y visitantes espacios cuidados y agradables para disfrutar. Las labores se realizaron durante la noche, para avanzar en el mantenimiento de la zona sin interferir con la actividad cotidiana del Centro Histórico.

La dirección de Servicios Municipales llamó a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo con el cuidado de los espacios. Se exhortó a quienes transitan por estas zonas a evitar arrojar basura en las calles y a respetar las áreas verdes, porque mantener un Centro Histórico limpio y digno es una responsabilidad compartida.