Clara Luz Flores será la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León

Clara Luz Flores fue anunciada este lunes como la virtual candidata de Morena para competir por la gubernatura en el estado de Nuevo León este 2027.

En el evento también se dieron cita los aspirantes que no obtuvieron el triunfo por la coordinación: Waldo Fernandez, Tatiana Clouthier, Felipe Cantú, Hernán “Grillo” Sada y Blanca Judith Díaz.

«Hay que dejar claro que el objetivo no es construir un proyecto contra alguien, si no a favor de todo Nuevo León, de gobiernos honestos, cercanos y transparentes de resultados», declaró la ahora «corcholata» de Morena.

Tras el nombramiento de Clara Luz Flores, Tatiana Clouthier dijo que aceptó el resultado de la encuesta, aunque afirmó que su apoyo es únicamente al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al respecto, Flores Carrales le respondió a Clouthier que le ofrece su apoyo, como al resto de los aspirantes que no resultados ganadores.

Por parte, Waldo Fernandez admitió que en el proceso interno hubo “raspones” entre los aspirantes, aunque consideró que ello quedó superado, y ofreció su respaldo a Clara Luz Flores.

¿Quién es Clara Luz Flores?

Abogada por la Universidad Regiomontana, Clara Luz Flores también cuenta con una maestría en derecho administrativo por la Universidad de Zaragoza y fue presidenta municipal en General Escobedo.

Flores Carrales fue una de las contendientes por la gubernatura de Nuevo León de la mano de Morena, pero perdió en las urnas ante Samuel García en 2021.

Sus oportunidades se redujeron luego de que se presentó un video en el que se observa una conversación entre la abanderada de Morena y el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, la cual estuvo envuelta en escándalos sexuales.

En 2022, Clara luz Flores fue nombrada como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y dos años después se convirtió en directora general de Asociaciones Religiosas.

Con información de Latin Us