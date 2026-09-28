Ana Lilia Rivera, senadora que afirmó que Taiwán es parte de México, será la «corcholata» de Morena en Tlaxcala

El partido anunció su segundo destape de este lunes: Ana Lilia Rivera será su virtual candidata para la gubernatura de Tlaxcala en los comicios de 2027.

Cabe señalar que la senadora afirmó a inicios de este año que Taiwán es parte de México durante un evento con Iván Lee, embajador y representante de la Oficina Económica y Cultural de la isla asiática en el país.

La morenista solicitó licencia el pasado 19 de julio para participar en el proceso interno de Morena con miras a la gubernatura en Tlaxcala en la elección de 2027.

Por este cargo también competían Carlos Augusto Pérez Hernández, Héctor Bernardo Paredes, Juan Salvador Santos y Raymundo Vázquez Conchas.

¿Quién es Ana Lilia Rivera?

La dirigencia de Morena indicó que su virtual candidata en Tlaxcala es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Como diputada participó en la Ley de fomento y protección al maíz nativo como patrimonio alimentario; fue secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal en Tlaxcala y secretaria nacional de asuntos indígenas y campesinos en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

En 2018 fue electa senadora y ha sido presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, vicepresidenta de la Mesa Directiva e integrante de comisiones de cultura, anticorrupción, transparencia y participación ciudadana y justicia.

Con información de Latin Us