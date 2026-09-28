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ESTADO

Sección 52 del SNTE reconoce la formación y profesionalización permanente de las y los trabajadores de la educación

By Redacción
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lunes, septiembre 28, 2026

La secretaria general de la Sección 52 del SNTE, Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, encabezó el acto de reconocimiento a maestras y maestros que concluyeron cursos y diplomados de formación y actualización profesional, realizado en el Centro Social y Cultural Huelguistas de 1931.

Acompañaron a la dirigente sindical Juan Manuel Grimaldo Carreón, responsable de la Revista Sueños Posibles, en representación de José Alberto Yáñez González, director del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino; así como Edgar Alberto Vaca Pérez, secretario de Promociones por Incentivos de la Sección 52 del SNTE.

Durante su mensaje, Guerrero Milán destacó que la formación continua y la profesionalización del magisterio representan derechos profesionales construidos mediante la organización y gestión sindical, al tiempo que reconoció los espacios que impulsan el desarrollo académico de las y los trabajadores de la educación.

En la ceremonia se entregaron constancias a quienes concluyeron el curso “Elementos de la Nueva Escuela Mexicana: la planeación y el diseño de proyectos educativos”, así como los diplomados “La evaluación formativa desde los campos formativos en la Nueva Escuela Mexicana” y “Vida Saludable”, con valor para los procesos de promoción establecidos por la USICAMM.

La Sección 52 del SNTE refrenda su compromiso de continuar impulsando la formación profesional permanente y la defensa de los derechos profesionales y laborales de las y los trabajadores de la educación.

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