JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGA LIBRO DEL SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS AL CUERPO EDICILIO

– En sesión solemne, el Presidente municipal reconoció la voluntad de las y los integrantes en la toma de decisiones que siguen transformando al municipio en una ciudad competitiva y de progreso sostenido.

Esta mañana, el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, hizo entrega del documento que presenta los resultados y acciones emprendidas en el segundo año de su gobierno, a las y los integrantes del cuerpo edilicio, dando cumplimiento al artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, en el marco de la tercera sesión solemne de Cabildo; el edil destacó la colaboración y respaldo del Cabildo para avanzar en el desarrollo y el bienestar de las familias soledenses.

“A todos ustedes, agradezco su disposición en esta mesa, ustedes son un Cabildo que hemos sabido caminar juntos, hemos discernido en ideas personales y políticas, pero al final, ha imperado el bien de nuestra gente, el progreso de nuestro municipio de Soledad”, dijo el munícipe al presentar el libro que contiene por escrito los logros obtenidos en el segundo año de trabajo en calle, cerca de la gente y resolviendo cada necesidad de la población.

“Juntos, hemos coincidido en la toma de las mejores decisiones para el futuro y el presente de Soledad; todos los que estamos aquí, queremos seguir cambiando el rostro de Soledad, seguir dándole un rumbo de constante crecimiento, para brindarles a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones un municipio íntegro y lleno de oportunidades”, agregó el edil.

Destacó que los resultados que hoy están en la calle, en las colonias y comunidades, son fruto del esfuerzo conjunto con el Gobierno del Estado, a través de diversas dependencias que han hecho equipo con el Ayuntamiento. “El apoyo del Gobernadro Ricardo Gallardo Cardona ha sido fundamental para atender las demandas de la gente, y por eso hago un especial reconocimiento a su entrega y dedicación a Soledad”, dijo.

Por último, invitó a las y los regidores a la presentación pública del Segundo Informe de Resultados en punto de las 6 de la tarde, este 28 de septiembre, en las instalaciones de la Unidad Administrativa Municipal, donde los sectores privados y públicos y familias del municipio podrán atestiguar cada acción, cada programa y proyecto emprendido y sus resultados en la mejora de la calidad de vida.