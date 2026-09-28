LA GESTIÓN DEL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO ABRE UNA RUTA PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL AL REALITO

* BANOBRAS y CONAGUA realizan un análisis técnico, jurídico y financiero del acueducto y del contrato vigente con la empresa operadora.

Tras las gestiones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ante la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, BANOBRAS y CONAGUA analizan alternativas para atender de fondo las fallas recurrentes del acueducto de El Realito y brindar mayor certeza en el suministro de agua a las familias potosinas.

El titular de la Comisión Estatal del Agua, Pascual Martínez Sánchez, informó que se revisan las condiciones técnicas de la infraestructura y el Contrato de Prestación de Servicios vigente con Aquos El Realito, S.A. de C.V. BANOBRAS realiza el procedimiento de licitación para contratar el análisis integral del sistema.

Como parte de este proceso se llevó a cabo una visita a la planta potabilizadora y se solicitó a la CEA documentación técnica, jurídica y financiera para evaluar las distintas alternativas, entre ellas una posible rescisión del contrato y sus implicaciones para el Estado.

El diagnóstico permitirá definir una ruta técnica, financiera y operativa que brinde mayor seguridad, confiabilidad y continuidad al abastecimiento de agua.