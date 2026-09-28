EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO ENTREGA NUEVAS PATRULLAS PARA MAYOR SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS POTOSINAS

* Son 42 nuevas patrullas con una inversión superior a los 41 millones de pesos; el Gobernador de San Luis Potosí amplía la capacidad operativa y la presencia policial para proteger a la población en las cuatro regiones.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó 42 nuevas patrullas con una inversión de 41 millones de pesos, que se incorporan de inmediato a las tareas de vigilancia, prevención y atención a la ciudadanía, como parte del compromiso de mantener mayor presencia policial y mejores condiciones de seguridad para las familias potosinas.

Las nuevas unidades estarán destinadas a traslados y desplazamientos operativos, acciones permanentes de prevención y vigilancia, patrullajes estratégicos y operativos de reacción inmediata, además de ampliar la cobertura territorial y la capacidad de respuesta ante emergencias. Su incorporación permitirá mantener una mayor presencia policial y reforzar la coordinación de los operativos de seguridad en los 59 municipios de San Luis Potosí, con atención directa y oportuna para las familias potosinas.

El Mandatario Estatal destacó que durante su administración la seguridad se ha atendido con inversión en equipamiento, tecnología, inteligencia, capacitación y mejores condiciones para las y los policías, lo que ha permitido ampliar la capacidad de reacción de las corporaciones. Señaló que esta estrategia ha acompañado resultados relevantes, entre ellos una reducción superior al 80 por ciento en homicidios dolosos, además de una mayor cobertura operativa en las cuatro regiones.

Ricardo Gallardo Cardona reconoció el trabajo coordinado de la Guardia Civil Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y demás instituciones que participan diariamente en las tareas de seguridad. Asimismo, reconoció a las mujeres y hombres que arriesgan su vida para proteger a la población y rindió homenaje a quienes fallecieron en cumplimiento de su deber.

El Gobernador afirmó que no se bajará la intensidad en materia de seguridad y que continuarán las inversiones en inteligencia, tecnología, capacitación, salarios, equipamiento y unidades operativas. “La seguridad de las familias potosinas es una prioridad y vamos a seguir destinando los recursos necesarios para que nuestras corporaciones tengan mejores herramientas y puedan responder con mayor eficacia”, expresó.

Con la incorporación de estas 42 nuevas unidades, el Gobierno del Estado mantiene en marcha una estrategia de seguridad orientada a incrementar la presencia policial, mejorar la atención a emergencias y dar a las corporaciones las herramientas necesarias para proteger a las y los potosinos.