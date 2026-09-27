PROTECCIÓN CIVIL REFUERZA ATENCIÓN POR PRESENCIA DE ENJAMBRES EN ZONAS HABITACIONALES 

• El Ayuntamiento exhorta a la población a no intentar retirarlos ni exterminarlos y reportarlos para realizar un manejo seguro y proteger a las abejas.

El Sistema Municipal de Protección Civil atiende actualmente entre dos y tres reportes diarios de enjambres de abejas en distintos puntos de Soledad de Graciano Sánchez, principalmente en áreas verdes, centros deportivos y viviendas, por lo que mantiene atención permanente para su retiro seguro y evitar riesgos a la población.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, explicó que ante la presencia de un enjambre se activa un protocolo para identificar que se trate de abejas y canalizar el caso con apicultores con quienes existe convenio, a fin de retirarlas sanas y evitar su exterminio, esta labor se realiza atendiendo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, como parte de una atención cercana a las familias y de respuesta inmediata ante situaciones que puedan representar algún riesgo.

“Seguimos haciendo el llamado a la población a que no trate de exterminar el enjambre, que mejor sea reportado a la Unidad de Protección Civil, nosotros atenderemos inmediatamente, sabremos qué tipo de enjambre es y se evaluará el protocolo correspondiente”, señaló Martín Bravo Galicia.

Protección Civil destacó que la población muestra mayor conciencia ante estos casos, pues cada vez es más frecuente que los reportes se realicen oportunamente, incluso en planteles educativos, además, mediante capacitaciones en escuelas se han impartido recomendaciones para convivir de manera segura con la fauna y actuar adecuadamente ante la presencia de abejas.

Los reportes pueden realizarse las 24 horas al teléfono 444 831 1260; el Gobierno Municipal mantiene este servicio como parte de una política de atención cercana, que escucha y atiende a la población para prevenir incidentes y proteger tanto a las familias como a las especies, porque el cambio que transforma también se refleja en una cultura de prevención y cuidado.