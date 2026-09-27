BRINDA DIF SOLEDAD HERRAMIENTAS PARA QUE NIÑAS Y NIÑOS CON AUTISMO AVANCEN HACIA UNA MAYOR AUTONOMÍA

– A través de los viernes de talleres de la UBR 2, menores y sus familias reciben orientación para fortalecer la independencia durante la alimentación y gestionar emociones ante el diagnóstico.

Con actividades prácticas y acompañamiento a sus familias, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Unidad Básica de Rehabilitación 2 (UBR 2), continúa con los viernes de talleres dirigidos a niñas y niños con autismo, a fin de desarrollar habilidades que les permitan desenvolverse con mayor independencia en actividades cotidianas.

Estas acciones forman parte de la atención cercana que promueve la Presidenta del Sistema DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna, y que atiende la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener un Gobierno sensible y cercano a las familias, en estas actividades, las y los menores practicaron una secuencia para realizar de manera independiente acciones previas y durante la comida, desde el lavado de manos y la colocación de plato y utensilios, hasta ejercicios de motricidad fina con cereal y fruta; también elaboraron una “corona postural” para reconocer la importancia de mantener una posición adecuada durante la alimentación.

La encargada de la UBR 2, Vianey Yizel Carbajal Castillo, destacó que el trabajo con las familias es fundamental para dar continuidad a los aprendizajes fuera de las terapias; de manera paralela, madres y padres participaron en un espacio para reconocer la ira y el enojo como emociones que pueden surgir durante el proceso de adaptación al diagnóstico, identificar sus desencadenantes y aprender estrategias de autorregulación, con el propósito de reducir la culpa y favorecer un acompañamiento más consciente desde casa.

El DIF Municipal mantiene así espacios seguros de aprendizaje y acompañamiento para niñas, niños y sus familias, con una atención que escucha, orienta y permanece cerca de quienes requieren apoyo especializado, ya que el cambio que transforma también se refleja en herramientas que ayudan a las familias a avanzar juntas.