FAMILIAS SOLEDENSES LLENARON DE ACTIVIDAD SOCIAL LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN SOLEDAD

• La Coordinación de Deportes y el Instituto Municipal de la Juventud impulsaron durante el último año una variada agenda que acercó actividades gratuitas a familias y nuevas generaciones.

El deporte en Soledad de Graciano Sánchez se convirtió durante el último año en una herramienta para recuperar espacios, generar convivencia y acercar actividades gratuitas a las familias; la rehabilitación de la Unidad Deportiva 21 de Marzo, la Copa Soledad con más de 500 mil pesos en premios, la Carrera de la Enchilada con cerca de 5 mil participantes y las Rodadas Nocturnas forman parte de una agenda que amplió las opciones para practicar deporte y convivir cerca de casa, bajo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La Coordinación de Deportes Municipal también llevó espectáculos de alto nivel a la Plaza Principal, con tres funciones de lucha libre durante el periodo, entre ellas la más reciente, que reunió a más de 2 mil personas con figuras como Charly Manson y Electroshock; a la par, se fortaleció el futbol con el respaldo al CEFOR Promotora San Luis y se impulsaron competencias y actividades incluyentes, demostrando que el deporte también es una vía para fortalecer la unidad familiar y mantener vivos los espacios públicos.

Desde el Instituto Municipal de la Juventud, la oferta creció con propuestas dirigidas a las nuevas generaciones: la Fiesta Futbolera reunió 112 equipos en sus diferentes categorías, la Semana Deportiva Estudiantil acercó competencias a estudiantes y las rodadas evolucionaron hacia formatos como “Spooky Pride” y “Bici + Rave”, que combinaron actividad física, música, convivencia y apropiación de los espacios públicos; también se mantienen clases de box, kung fu, zumba, entrenamiento funcional y otras disciplinas.

Uno de los eventos de mayor convocatoria ha sido Zumbanda, que ya suma cuatro ediciones y ha llevado activación física, música y convivencia a cientos de familias, desde su primera edición, con más de 1,500 participantes, el encuentro ha evolucionado con diferentes propuestas musicales y la participación de instructores invitados, hasta lograr lleno total en su cuarta edición; la respuesta creciente refleja el interés de la ciudadanía por actividades gratuitas, accesibles y cercanas que convierten el ejercicio en una experiencia de convivencia.

Con esta agenda, el cambio que transforma también se vive en las canchas, las calles y las plazas: niñas, niños, jóvenes, adultos y familias encuentran alternativas para activarse, convivir y aprovechar los espacios de su municipio, con acciones que reflejan un Gobierno cercano, que escucha lo que la población disfruta y necesita, y que mantiene el deporte y la juventud como herramientas para fortalecer la convivencia y el tejido social.