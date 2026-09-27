EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO HA LLEVADO A SAN LUIS POTOSÍ A UNA NUEVA ERA DEL TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL

* En el Día Internacional del Turismo, San Luis Potosí reporta más pasajeros, visitantes, inversión hotelera y una creciente presencia en mercados internacionales.

En el marco del Día Internacional del Turismo, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que San Luis Potosí vive un antes y un después en esta actividad, con mayor promoción de las cuatro regiones, crecimiento en la llegada de visitantes y una presencia cada vez más amplia en mercados nacionales e internacionales, la estrategia turística ha llevado los atractivos potosinos a escaparates de Europa y Sudamérica, además de ampliar la coordinación en los 59 municipios mediante sus consejos municipales de turismo.

El Mandatario Estatal resaltó que durante 2026 el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga registró un crecimiento de hasta 22 por ciento en el número de pasajeros, mientras que la llegada de visitantes aumentó seis por ciento respecto al año anterior, a estos resultados se suma la confianza de la iniciativa privada, con nueva infraestructura como el Tru by Hilton Ciudad Valles, primer establecimiento de una marca hotelera internacional en la Huasteca Potosina, además de acciones permanentes de capacitación y profesionalización del sector.

Ricardo Gallardo afirmó que San Luis Potosí pasó de años de limitada promoción a colocarse en la ventana nacional e internacional, aprovechando su riqueza natural, cultural e histórica. Actualmente cuenta con seis Pueblos Mágicos: Real de Catorce, Xilitla, Aquismón, Santa María del Río, Ciudad del Maíz y Tierra Nueva; además, la diversidad de paisajes y escenarios potosinos ha despertado el interés de productoras de cine y televisión para la realización de películas y series.

El Gobernador adelantó que esta transformación continuará con proyectos de alto impacto como la Riviera Huasteca y RedMetro, que ofrecerá movilidad ecológica y gratuita hacia distintos atractivos; además de la ampliación del Aeropuerto de Tamuín y la autopista hacia Tampico, estas y otras acciones, junto con nuevos productos turísticos en las cuatro regiones y la promoción de la marca “San Luis Potosí Surrealista”, ampliarán la conectividad, la oferta de experiencias y las oportunidades para las comunidades.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona destacó que la nueva etapa turística del Estado se traduce en más visitantes, inversiones, empleos y derrama económica, al tiempo que proyecta ante México y el mundo la riqueza de las cuatro regiones. “Hoy San Luis Potosí tiene mucho más que mostrar y estamos llevando sus destinos a nuevos mercados para que el turismo genere bienestar y oportunidades para las familias potosinas”, expresó.