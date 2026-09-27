MÁS DE MIL ESTUDIANTES PARTICIPAN EN JORNADA ESTATAL DE PREVENCIÓN

• Mil 29 alumnas y alumnos participaron en talleres e información sobre salud sexual, prevención de violencia, derechos y proyecto de vida.

El Gobierno del Estado acercó herramientas de información y prevención a mil 29 alumnas y alumnos durante una jornada organizada por el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, coordinado por el Consejo Estatal de Población.

La titular del Coespo, Mayra Edith Velázquez Loera, informó que participaron estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal Regular y de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, quienes recibieron información oportuna y con enfoque de derechos para apoyar la toma de decisiones informadas.

Durante la jornada se impartieron pláticas, talleres interactivos y módulos informativos sobre sexualidad, métodos anticonceptivos, prevención de violencia en el noviazgo, proyecto de vida y derechos sexuales y reproductivos.

El Gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona mantiene acciones preventivas dirigidas a las juventudes potosinas, acercando información y herramientas para su desarrollo integral y bienestar.