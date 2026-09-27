REDMETRO MANTIENE TRANSPORTE GRATUITO Y OPERACIÓN ORDENADA EN SUS ESTACIONES

• El servicio opera de 6:00 a 21:00 horas y las y los usuarios pueden abordar las unidades sin tarjeta, pago ni registro previo.

El Gobierno del Estado mantiene completamente gratuito el servicio de RedMetro, por lo que las y los usuarios pueden utilizar las unidades sin necesidad de tarjeta, registro previo o algún tipo de pago, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Además, la dependencia estatal reitera la disponibilidad de las cinco líneas que conectan la zona metropolitana: L1 Eje 128, L2 Los Salazares, L3 Circuito Potosí L4 Valle de los Fantasmas, L5 Soledad, cuyas estaciones de transbordo se encuentran en la Alameda Central y la zona de autobuses, atrás del Museo del Ferrocarril.

Para mantener una operación segura y ordenada, los ascensos y descensos se realizan únicamente en las estaciones oficiales de cada línea, por lo que las unidades no pueden detenerse en puntos distintos a los establecidos.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona mantiene la gratuidad de RedMetro como parte de una nueva política de movilidad que reduce gastos para las familias y facilita el acceso al transporte público. El horario general de operación es de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

La SCT recomendó a las y los usuarios identificar previamente su origen, destino y estación correspondiente. Los mapas y recorridos de las distintas líneas pueden consultarse mediante las redes sociales oficiales; de igual forma, está el número telefónico 444 812 0677 para dudas, quejas y sugerencias.