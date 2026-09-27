EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO CONSOLIDA LA EDUCACIÓN COMO EJE DE DESARROLLO PARA ESTUDIANTES

* Con más de 530 escuelas construidas y modernizadas, nuevos apoyos educativos y transporte público gratuito, el Gobernador de San Luis Potosí genera mejores condiciones para que miles de niñas, niños y jóvenes continúen su preparación.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que la educación se ha consolidado como uno de los principales ejes de trabajo de su administración estatal, con acciones que han generado nuevas oportunidades para niñas, niños y jóvenes de las cuatro regiones. Aseguró que la construcción, rehabilitación y modernización de más de 530 escuelas permite contar con espacios dignos, seguros y funcionales para las comunidades educativas, mientras que ya se contempla continuar ampliando esta infraestructura.

El Mandatario Estatal comentó que este esfuerzo se complementa con una política de apoyos que reduce las barreras económicas para permanecer en las aulas. Durante el último año, el Gobierno Estatal reportó más de 6 mil 500 becas para licenciatura y posgrado mediante “Jóvenes Sin Límites”, además de becas de hasta 80 por ciento para jóvenes mediante convenios con universidades y acciones para ampliar la oferta de educación superior.

El Gobernador Ricardo Gallardo destacó también que la política educativa incluye beneficios directos para las familias, como útiles, mochilas, calzado, libros y seguros para estudiantes. A ello se suma RedMetro, que ofrece transporte gratuito y cuya expansión ya alcanza regiones como la Huasteca y la Zona Media; en Ciudad Valles, por ejemplo, una de sus líneas conecta directamente con el Instituto Tecnológico, beneficiando a más de 2 mil 500 estudiantes y eliminando el costo del traslado como una barrera para acudir a clases.

Finalmente, Gallardo Cardona aseguró que esta estrategia continuará ampliando las oportunidades académicas y sociales de las nuevas generaciones, al combinar infraestructura educativa, becas, apoyos escolares y movilidad gratuita. “El objetivo es que estudiar no dependa de las condiciones económicas de cada familia, sino que las y los estudiantes de las cuatro regiones tengan espacios dignos, herramientas necesarias y mayores posibilidades de construir un mejor futuro en San Luis Potosí”, comentó.