Brigadas nocturnas siguen avanzando en Salvador Nava

Las labores del ayuntamiento de San Luis Capital permanecen durante la noche para reducir afectaciones al tránsito

El Gobierno Municipal de San Luis Capital mantiene las labores de limpieza y remozamiento en las áreas verdes laterales y el camellón central de la avenida Salvador Nava Martínez, con brigadas que trabajan durante la noche para aprovechar los horarios de menor circulación vehicular. Con estas acciones, el personal municipal contribuye a conservar en mejores condiciones uno de los principales corredores de la ciudad, mientras la mayoría de las familias descansa.

El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, destacó el trabajo que realizan las cuadrillas en horarios nocturnos, con labores de recolección de basura, deshierbe, poda de árboles y atención general de las áreas verdes. Así como barrido manual y mecánico y supervisión del alumbrado público. Señaló que se trata de jornadas que requieren esfuerzo y compromiso del personal municipal, precisamente para que durante el día la ciudadanía pueda transitar por un entorno agradable.

Por ello, el funcionario hizo un llamado a las y los automovilistas a conducir con precaución y respetar la señalización preventiva instalada en las zonas de trabajo, a fin de evitar accidentes y, sobre todo, proteger al personal que permanece en las vialidades durante estas jornadas.