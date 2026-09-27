Gobierno Municipal acertó con la creación de Ventanilla SARE evitará trámites lentos: CANACO

Mauricio Mahbub destacó la decisión del alcalde Enrique Galindo de concentrar nueve ventanillas en la Unidad Administrativa, en beneficio de 2 mil 500 unidades económicas de la Cámara

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Mauricio Mahbub, reconoció al alcalde Enrique Galindo Ceballos por la puesta en marcha Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y su ventanilla, al considerar que representa un paso importante del Gobierno Municipal para facilitar los trámites que realizan comerciantes y emprendedores para la operación de sus negocios.

Destacó que la concentración de nueve ventanillas en la Unidad Administrativa Municipal permitirá dejar atrás los recorridos por distintos puntos de la ciudad que anteriormente eran necesarios para cumplir con los procedimientos oficiales. “Era cansado y tedioso el peregrinaje que se hacía para visitar nueve oficinas diseminadas en la ciudad para cumplir con la tramitación para desarrollar nuestras actividades”, señaló Mahbub. Añadió que la concentración de los servicios en un solo lugar brinda mayor certeza a quienes mantienen un negocio formal y facilita el cumplimiento de los requisitos municipales.

El presidente de Canaco Servytur destacó que la Ventanilla SARE beneficiará directamente a las 2 mil 500 unidades económicas adheridas en la Cámara, al reducir desplazamientos y simplificar sus procesos. Añadió que contar con un esquema más accesible para la realización de trámites también puede favorecer el crecimiento de los establecimientos comerciales y la generación de nuevas oportunidades de empleo en las actividades comerciales, de servicios y turismo.