Agua potable para las familias, una prioridad del Gobierno de Enrique Galindo

El Gobierno de la Capital amplió la infraestructura hidráulica en colonias y comunidades con nuevas redes, rehabilitación de pozos y plantas potabilizadoras, además del suministro de mil 918.9 millones de litros mediante vehículos cisterna

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, fortaleció durante los últimos cinco años la infraestructura hidráulica y sanitaria de San Luis Capital mediante la instalación de nuevas redes de agua potable y drenaje, rehabilitación de pozos, modernización de plantas potabilizadoras y obras para mejorar el abastecimiento en colonias y comunidades, en donde se instalaron 61 mil 390 metros de red de agua potable y 35 mil metros de red de drenaje.

Como parte de esta intervención, se realizaron 16 obras municipales de rehabilitación hidráulica que permitieron instalar 4 mil metros de nueva red de agua potable, además de tomas domiciliarias, drenaje y descargas sanitarias, a estas acciones se sumaron 107 obras realizadas por el organismo operador, con 6 mil 679 metros de infraestructura intervenida, también se realizaron 4 mil 203 jornadas de desazolve en la red de alcantarillado, equivalentes a más de 500 mil metros de intervención, para prevenir obstrucciones y reducir riesgos derivados del deterioro de las tuberías.

Una de las principales obras impulsadas por Enrique Galindo es el Plan Maestro de Abastecimiento de Agua Potable a la Zona Norte, que integra la rehabilitación de la Planta Potabilizadora Los Filtros, nuevas fuentes de abastecimiento y una línea de conducción para mejorar la distribución. Con una inversión superior a 90 millones de pesos, el proyecto beneficiará a más de 150 mil habitantes de 40 colonias y permitirá fortalecer el suministro mediante la integración de distintas fuentes y tecnología especializada.

La rehabilitación de la Planta Potabilizadora Los Filtros permitirá alcanzar una capacidad de potabilización de hasta 400 litros por segundo y beneficiará a más de 100 mil habitantes de 38 mil viviendas, los trabajos incluyen la modernización de los sistemas eléctricos y de dosificación de químicos, así como la creación de infraestructura de regulación y almacenamiento.

La recuperación de pozos también forma parte de esta política de infraestructura. Durante cinco años se intervinieron cinco pozos y se rehabilitaron integralmente cuatro, con lo que se duplicó el caudal para beneficiar a más de 6 mil viviendas. Destaca el Pozo Mesa de los Conejos, que fue rehabilitado después de 23 años y ahora beneficia a más de mil viviendas y 4,426 habitantes del Ejido de Escalerillas. De manera complementaria, el organismo operador intervino 74 pozos y optimizó 43 rebombeos, con beneficio para aproximadamente 550 mil habitantes.

En las comunidades rurales, el Gobierno de la Capital también amplió la infraestructura para garantizar el acceso al agua. En La Mantequilla, Manguitas y La Hierbabuena, en la Delegación Bocas, se instalaron dos mil 100 metros de tubería de agua potable y se construyó una pileta con capacidad de 40 mil litros para beneficiar a 743 habitantes. Además, durante cinco años se suministraron 1,918.9 millones de litros de agua potable mediante vehículos cisterna en localidades y colonias que carecen de infraestructura o presentan limitaciones en el servicio.

La estrategia hidráulica de Enrique Galindo también se extendió al sector productivo y a la salud pública. Mediante el Programa de Cintilla de Riego para Uso Agrícola se invirtieron 1.4 millones de pesos y se entregaron 400 rollos de cintilla por goteo a 201 productores de 23 localidades rurales, para mejorar el aprovechamiento del agua. Asimismo, se realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento de fosas sanitarias en Escalerillas, Insurgentes, Pozuelos y Tierra Blanca, con beneficio para más de 1,200 habitantes de 400 hogares.

Con estas obras, el Gobierno de la Capital mantiene una intervención integral de la infraestructura hidráulica y sanitaria, desde la extracción y potabilización hasta la conducción, distribución, drenaje y saneamiento. Bajo la administración de Enrique Galindo, estas acciones permiten modernizar redes con décadas de operación, recuperar capacidad de abastecimiento y atender las necesidades de agua potable de las familias de San Luis Capital.