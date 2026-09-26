SAN LUIS POTOSÍ CUENTA Y REALIZA ACTUALIZACIONES EN EL ATLAS DE RIESGO PARA LOS 59 MUNICIPIOS

• Se incorporaron 30 nuevas capas de información y Villa de Pozos al Atlas Estatal, que dispone de 150 capas georreferenciadas para consulta pública.

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí cuenta ya con información de riesgos correspondiente a sus 59 municipios, luego de la actualización del Atlas Estatal y la incorporación de Villa de Pozos.

Nadia Ochoa Limón informó que durante el Quinto Año de Gobierno se incorporaron 30 nuevas capas de información, por lo que actualmente el Atlas Estatal de Riesgos dispone de 150 capas georreferenciadas de consulta pública.

También se creó el Departamento de Gestión Integral de Riesgos, dedicado al análisis técnico, planeación estratégica e identificación de amenazas, además de integrar las ocho etapas de la Gestión Integral del Riesgo.

Por primera vez, el Atlas incorporó formalmente al municipio de Villa de Pozos, tras su municipalización del 1 de octubre de 2024.

La ciudadanía, autoridades e instituciones pueden consultar información sobre fallas geológicas, precipitaciones, bajas temperaturas, inundaciones y otros fenómenos para contar con mayores elementos de prevención y toma de decisiones.