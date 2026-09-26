GOBIERNO DEL ESTADO DESTINA MÁS DE 174 MDP PARA LLEVAR AGUA A LOS HOGARES POTOSINOS

• Plantas tratadoras, pozos, redes y nuevas fuentes de abastecimiento llevan mejores servicios a miles de familias potosinas.

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno del Estado ha destinado más de 174.1 millones de pesos a obras y acciones de infraestructura hidráulica, sanitaria y de saneamiento en las cuatro regiones, para mejorar el acceso al agua potable y atender necesidades históricas de las familias.

En Villa Hidalgo se construyó una planta tratadora de aguas residuales con una inversión superior a 12 millones de pesos; en Moctezuma se rehabilitó una planta con 1.3 millones; y en Venado se destinaron 14.9 millones de pesos a un sistema de agua potable.

En El Huizache, Guadalcázar, se invirtieron 15.7 millones de pesos en una nueva línea de conducción y equipamiento de un pozo, mientras que en Ciudad del Maíz se canalizaron 18.9 millones para mejorar el abastecimiento. Además, se realizaron perforaciones de pozos en Matlapa, Ciudad Valles e Illescas, Santo Domingo, con una inversión conjunta de 43.7 millones de pesos.

A estas acciones se suma la operación de 40 camiones cisterna, mediante los cuales se han distribuido más de 241 millones de litros de agua potable, además de una inversión superior a 1.6 millones de pesos en equipos de succión-presión.

Entre las obras de mayor alcance se encuentran las realizadas en Escalerillas, donde se destinan más de 66 millones de pesos para concluir redes de agua potable y drenaje, así como para la rehabilitación y desazolve de la presa Gonzalo N. Santos.