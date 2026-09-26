EN EL CORAZÓN DE SOLEDAD, INICIA EL PRIMER FESTIVAL DEL DANZÓN 2026

– La Plaza principal se convirtió en un gran salón de baile con la participación de destacados grupos del centro del país, respaldados por la presencia de cientos de familias que disfrutaron el espectáculo.

Con la presencia de cientos de familias en el centro de Soledad de Graciano Sánchez, se llevó a cabo el Primer Festival del Danzón 2026, un acontecimiento inédito que abrió un nuevo capítulo en la vida cultural del municipio, quedando para siempre en la memoria un espectáculo lleno de energía, ritmo y compás, como parte de la agenda cultural accesible y atractiva que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Este viernes por la noche, la explanada principal se transformó en un enorme salón de baile donde la cadencia, la elegancia y el ritmo tomaron la atención de la gente, con la participación de destacados grupos danzoneros provenientes del centro del país.

El director de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, fue el encargado de inaugurar las actividades y destacó que este primer Festival se realiza además en el marco del cuarto aniversario del grupo “Apasionados del Danzón”, agrupación representativa de Soledad que ha trabajado para preservar, difundir y compartir este género musical y dancístico.

Cárdenas Quibrera señaló que en Soledad, por instrucción del edil, se ha impulsado una política cultural que busca llevar el arte a los espacios públicos y convertirlo en una herramienta de encuentro social, identidad y convivencia: “estas actividades van mucho más allá de un espectáculo. Estamos generando espacios donde conviven las nuevas generaciones con nuestros adultos mayores, donde las familias se encuentran y donde la cultura vuelve a ocupar las plazas y las calles de Soledad”.

En una noche en la que la lluvia concedió una tregua, las parejas salieron a la pista y, con ritmo, cadencia y elegancia, iluminaron la Plaza de Soledad ante una nutrida asistencia que disfrutó de cada pieza, cada vuelta y cada compás.

El Festival continuará este sábado 26 de septiembre con un baile especial en la Casa de Cultura de Soledad, donde una orquesta acompañará la participación de seis grupos de danzón, que mostrarán su talento, experiencia y pasión por uno de los géneros más elegantes y tradicionales de México.

Los participantes reconocieron y agradecieron el respaldo del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, al señalar que su apoyo permitió hacer realidad el sueño de celebrar por primera vez un Festival del Danzón de esta magnitud en Soledad de Graciano Sánchez. Con este encuentro, Soledad demuestra que la cultura también se construye bailando; que una plaza puede convertirse en escenario, punto de encuentro y memoria colectiva.