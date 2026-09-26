SOLEDAD BRINDA ESPACIOS MEJORADOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE COMO LA UNIDAD “21 DE MARZO”

– La rehabilitación de vestidores, sanitarios y áreas deportivas permite ofrecer mejores condiciones a quienes acuden diariamente a correr, jugar fútbol, practicar básquetbol y realizar actividad física.

Con el objetivo de recuperar y fortalecer espacios públicos para la práctica deportiva de las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene acciones de rehabilitación y conservación en la Unidad Deportiva “21 de Marzo”, donde recientemente fueron renovados los vestidores y se amplío el funcionamiento de sanitarios, además de reforzar el mantenimiento de sus campos y áreas de uso común, como parte de las obras y mejoras realizadas, durante este año, por instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, para contar con espacios seguros, funcionales y gratuitos.

Luis Fernando Bañuelos García, encargado de la Unidad Deportiva, explicó que uno de los avances más importantes se encuentra en el sistema de riego, cuya tubería fue mejorada para permitir el suministro diario de agua a los campos; el Campo 1 recibe especial atención debido a que es sede de los entrenamientos y partidos del CEFOR Promotora San Luis -equipo de tercera división-, por lo que se realizan trabajos constantes de mantenimiento, colocación de semilla y reposición de pasto para conservarlo en buenas condiciones. Los campos 2 y 3 también han recibido semilla y riego constante para favorecer la recuperación de las áreas verdes.

La rehabilitación también alcanza las áreas que utilizan diariamente las familias y deportistas: la trotapista registra mayor afluencia de personas que acuden a correr y ejercitarse, mientras que las canchas de basquetbol y demás espacios reciben limpieza y mantenimiento permanente. Además, recientemente se rehabilitaron completamente los vestidores y actualmente los sanitarios de la entrada principal y estas áreas se encuentran en funcionamiento, fortaleciendo las condiciones de seguridad, higiene y comodidad para los usuarios.

La Unidad Deportiva -localizada en calle Manuel Ávila Camacho de la colonia San Antonio- permanece abierta de lunes a domingo, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, con acceso completamente gratuito, como parte de la visión de un Gobierno cercano que escucha y atiende las necesidades de la población.

Con estas acciones, el cambio que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz da nueva vida a un espacio donde niñas, niños, jóvenes, familias y adultos pueden realizar actividad física, convivir y practicar deporte cerca de casa.