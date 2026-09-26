EN DOS AÑOS, SOLEDAD REAFIRMÓ SU PROGRESO CON INVERSIÓN CONJUNTA DE CASI 6 MIL MDP EN OBRA URBANA

– El respaldo institucional del Gobierno del Estado, permitió que Soledad diera pasos históricos en la construcción de obra hidráulica, escuelas, puentes, espacios para la capacitación y Parques urbanos.

Soledad de Graciano Sánchez fortaleció su infraestructura urbana, en los dos últimos años de este Gobierno Municipal, con una inversión conjunta con el Gobierno del Estado de casi seis mil millones de pesos en obras que hoy marcan un hito en desarrollo y crecimiento social, destacando proyectos que parecían imposibles tiempo atrás, como la ampliación del bulevar Río Santiago, el puente vehicular superior de Circuito Potosí, un Centro Integral de Capacitación, paquetes de pavimentación con concreto hidráulico, entre otras.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Presidente municipal, reconoció enormemente la colaboración sólida con el Mandatario Estatal, Ricardo Gallardo Cardona, quien ha hecho de Soledad un territorio con amplias oportunidades de crecimiento empresarial, con movilidad accesible, con mayor plusvalía para las familias y atractivo para la habitabilidad ordenada de población local y visitante.

Dijo que Soledad es la nueva ciudad de San Luis Potosí y un municipio clave para el progreso de la zona metropolitana; dijo que en su tercer año de gobierno, la cooperación con el Gobierno Estatal será mayor, tras comprobar que la suma de esfuerzos dejan resultados transversales para la ciudadanía.

“Son casi 6 mil millones de pesos invertidos en nueva infraestructura urbana que hoy tienen a Soledad en los más altos estándares de bienestar social. Hoy, puedo afirmar que nuestro municipio cambió por completo y que es el mejor lugar para vivir, para invertir, para establecerse y progresar”, dijo Navarro Muñiz.

Entre otras obras, el edil destacó la construcción y renovación de más de 30 escuelas en estos dos periodos de educación preescolar, básica y medio superior; también la pavimentación de colonias completas como Rivas Guillén Quinto Plano, Praderas del Maurel, San Felipe, avenida Ponciano Arriaga, avenida Reforma Agraria; así como el respaldo total a la gestión de un propio sistema de agua potable para el municipio.

Con una colaboración histórica, el municipio de Soledad no deja de crecer, de avanzar y de garantizar mejores condiciones de vida, oportunidades y progreso para sus familias, como parte del cambio prometido y la transformación iniciada desde las últimas administraciones municipales.