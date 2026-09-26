Enrique Galindo impulsa infraestructura que resuelve necesidades históricas de la Capital

El Gobierno de la Capital construye el Paso Superior Jacobo Payán para conectar el sur, oriente y poniente de la ciudad, además de recuperar un espacio en desuso con un nuevo SkatePark en El Rosedal.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, construye el Paso Superior Vehicular Jacobo Payán Latuff, una obra de alto impacto social que atiende una demanda histórica de los sectores sur y oriente de San Luis Capital y busca resolver la saturación vial de uno de los principales corredores de la ciudad.

El proyecto permitirá generar una conexión vial continua entre el oriente y el poniente de la Capital, con una conexión directa desde el tramo de la calle Malaquita hacia la lateral norte de la Avenida Salvador Nava Martínez, la cual agilizará los traslados hacia la zona industrial, el sur y el oriente de la ciudad, particularmente para quienes se desplazan diariamente hacia centros laborales y educativos de la ciudad.

Como parte de la obra impulsada por Enrique Galindo, se realizan trabajos integrales de infraestructura urbana que incluyen 5 mil 400 metros cuadrados de pavimentación y la rehabilitación de las calles laterales, además de 300 metros de nueva red hidráulica para agua potable y 300 metros de nueva instalación sanitaria para drenaje, las cuales modernizarán los servicios públicos de la zona y contribuir a prevenir afectaciones por colapsos e inundaciones.

El proyecto también incorpora infraestructura para mejorar la seguridad y funcionalidad del corredor, con seis superpostes de 35 metros de altura, cada uno equipado con seis luminarias; 500 metros de pintura para delimitación de carriles, 200 metros de líneas logarítmicas, 120 vialetas reflejantes, 20 señales verticales y dos señales tipo bandera.

Como parte de la infraestructura social impulsada por Enrique Galindo, el Gobierno Municipal también construye un SkatePark en la colonia El Rosedal, con el objetivo de recuperar un área en desuso y convertirla en un espacio recreativo dinámico y seguro para las juventudes, ya que ofrece una alternativa de esparcimiento que fomenta la actividad física, la disciplina y la convivencia, al tiempo que contribuye a prevenir conductas de riesgo y el sedentarismo.

El SkatePark está diseñado para recibir a usuarios de distintas edades y niveles de experiencia, con espacios de iniciación para niñas, niños y principiantes, así como áreas de mayor complejidad para deportistas experimentados, en el proyecto se contempla Bowl, área Street para principiantes, área Street intermedio, área Street avanzado, área BMX, Mini Rampa, Pumptrack, áreas verdes, peatonales y de descanso, además de estacionamiento.

Con estas obras, el Gobierno de la Capital fortalece la infraestructura urbana y social de San Luis Capital, mediante proyectos que atienden necesidades concretas de movilidad, servicios públicos, seguridad y recuperación de espacios, la administración de Enrique Galindo mantiene así acciones para mejorar los traslados y generar entornos que favorezcan la convivencia y el desarrollo de las familias y las juventudes.