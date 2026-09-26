COPARMEX reconoce a Gobierno Municipal por la apertura de Ventanilla SARE

Ana María Abascal destacó la centralización y digitalización de trámites impulsada por el alcalde Enrique Galindo, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) que pone fin al “viacrucis” de los inversionistas y fortalece la formalidad de los negocios

Brindar certeza jurídica a quienes deciden invertir, generar empleos y poner en marcha un negocio es uno de los principales beneficios de la Ventanilla der Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), destacó la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Ana María Abascal, quien reconoció al alcalde Enrique Galindo Ceballos por impulsar este nuevo esquema de atención. Señaló que la digitalización y concentración de trámites en un solo punto representan un avance significativo para facilitar la formalización de la actividad comercial y generar mayor seguridad para la inversión privada.

La presidenta de COPARMEX consideró que con esta medida se pone fin al “viacrucis” que enfrentaban los inversionistas para cumplir con los trámites municipales y se blinda un procedimiento que, desde su perspectiva, debe mantenerse como política pública a corto, mediano y largo plazo. Destacó además la disposición del gobierno municipal para escuchar las necesidades del sector empresarial, lo que permitió construir un sistema en el que ganan todos. “Esta ventanilla le da una certidumbre jurídica a la inversión privada y sobre todo por haber blindado este proceso, porque México necesita finanzas públicas transparentes”, puntualizó.

Abascal señaló que es la primera vez que se implementa un servicio municipal de estas características y consideró que contribuirá a evitar el desaliento de quienes buscan invertir y generar empleos. Explicó que los inversionistas arriesgan su patrimonio y requieren condiciones de seguridad para mantener sus negocios en la formalidad, pues cuando existen factores que los desincentivan, aumenta el riesgo de que la actividad económica se vuelva informal. La empresaria añadió que COPARMEX cuenta con 287 afiliados y reconoció como un logro extraordinario las acciones emprendidas por el alcalde Enrique Galindo.