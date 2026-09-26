En Comisión edilicia de Asuntos Metropolitanos presentan avances de Zonificación Primaria de Centro de Población de SLP

El regidor presidente de dicha Comisión, Edgardo Jasso e integrantes resaltan relevancia de impulsar un crecimiento urbano ordenado y sustentable

Representantes del IMPLAN detallan la proyección que se tiene de desarrollo para las próximas décadas y las zonas que se impulsarán

En la Comisión de Asuntos Metropolitanos que preside el regidor, Edgardo Jasso Puente, se presentaron los avances de la Zonificación Primaria de Centro de Población de San Luis Potosí, en el que se resaltó que el Municipio sí cuenta con reserva territorial para las próximas décadas y que se impulsará el crecimiento ordenado hacia La Pila y la zona norte.

Asimismo, integrantes de esta Comisión cuestionaron sobre la relevancia de un crecimiento urbano armónico, el desarrollo de vivienda, el contar con una ciudad más sustentable en la que se impulsa el urbanismo ecológico, pero también la industria, además de las afectaciones por el cambio de la pirámide poblacional y la calidad de vida.

El titular del Instituto Municipal de Planeación – IMPLAN -, Ernesto Flores Navarro y parte de su equipo explicaron que esta zonificación tuvo cambios debido a la municipalización de Villa de Pozos y también a la delimitación del área natural protegida. No obstante, entre los avances, sobresalen su proyección en los próximos 25 años incluida no sólo la vivienda, sino servicios e infraestructura para que San Luis sea una ciudad más amable para todas y todos.

Se detalló que hoy se cuenta con un estudio distrito por distrito para detectar áreas no urbanizable, urbanizable, urbano, límites distritales y el área natural protegida, además se continúa con el análisis para conocer dónde falta equipamiento para resolver esta demanda ciudadana. También se han reunido con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial para igualmente impulsar el desarrollo industrial, asimismo se trabajará en la homologación y en la actualización de la normatividad municipal.

Finalmente, se dio a conocer que con todos estos datos se conformará un anteproyecto que en los próximos meses se presentará ante distintos sectores en talleres a fin de seguir con este proceso de actualización para en su momento, pasarlo a las Comisiones edilicias correspondientes hasta lograr su aprobación en el pleno del Cabildo, lo que se tiene planeado sea hasta el próximo año.