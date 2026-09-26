Gobierno Municipal fortalece el almacenamiento seguro de agua en comunidades de la zona norte

La Secretaría de Bienestar Municipal entregó 50 tinacos cisterna para garantizar un almacenamiento eficiente del agua potable y prevenir riesgos de contaminación en los hogares.

Familias de Ponciano Arriaga, Las Vegas, Las Flores, Sauzalito, La Cruz, Mártires y El Milagro resultaron beneficiadas tras un estudio socioeconómico realizado casa por casa.

Atento a los retos prioritarios que enfrentan las familias de San Luis Capital, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo, a través de la Secretaría de Bienestar Municipal, llevó a cabo la entrega de 50 tinacos cisterna a familias de comunidades de la zona norte, para que puedan almacenar de manera segura el agua potable en sus hogares.

La entrega estuvo a cargo del secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano, quien explicó que, previo a esta acción, personal de la dependencia realizó un estudio socioeconómico casa por casa en las colonias y comunidades de la zona norte, con el fin de identificar con precisión a las familias que más lo requerían. El funcionario destacó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente del gobierno municipal para dotar de herramientas funcionales a las localidades que más lo necesitan, demostrando que en la capital algo grande está pasando cuando se trabaja de la mano con la ciudadanía.

Los beneficiarios de esta jornada pertenecen a las comunidades de:

* Ponciano Arriaga

* Las Vegas

* Las Flores

* Sauzalito

* La Cruz

* Mártires

* El Milagro

Con esta intervención, la administración municipal reafirma su compromiso de atender de forma directa las demandas más apremiantes en materia de servicios básicos, garantizando que el almacenamiento del vital líquido se realice bajo condiciones óptimas de higiene y seguridad, y evitando así cualquier riesgo para la salud de las familias.

Mediante una gestión cercana y con sentido humano, el Gobierno de la Capital continúa consolidando resultados tangibles que elevan la calidad de vida de las y los potosinos: así se construye, casa por casa, un gobierno con garantía