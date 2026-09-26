Tom Cruise e Iñárritu son recibidos por cientos de fans en México en la presentación de su nueva película, “Digger”

EFE.- Este viernes, el actor estadounidense Tom Cruise y el director mexicano Alejandro González Iñárritu llegaron a México para presentar su nueva película «Digger«, y fueron recibidos por cientos de fans que buscaron acercarse para pedirles fotografías.

Más de nueve años de trabajo por su cuenta y siete en colaboración con Cruise fueron necesarios para presentar «Digger«, una sátira política sobre las altas esferas del poder en todo el mundo, desde la clase política hasta la empresarial.

“Es un honor estar en mi país, con mis compatriotas mexicanos. Es muy emocionante, les agradezco mucho el cariño, es conmovedor ver a tanto joven. Esta película está hecha para ustedes, es muy absurda y muy urgente, pero sobre todo muy humana”, agradeció Iñárritu durante la presentación de la producción en el Estado de México.

Con esta cinta, Cruise se suma a la lista de intérpretes que han trabajado con el mexicano, como Javier Bardem o Leonardo DiCaprio, que luego de años e intentos por alzarse con el Óscar a Mejor interpretación logró levantar la estatuilla por «The Revenant».

“Es hora de que nos podamos unir en esta historia de este señor (Cruise). Es un privilegio trabajar con él. Nos ha mostrado 46 años de talento para entender la humanidad”, reconoció el cinco veces ganador del Óscar sobre su primera colaboración con la figura de Hollywood.

Un accidente petrolero en una base de extracción de Groenlandia pondrá al empresario Digger como el único capaz de evitar una catástrofe natural en el mundo de dimensiones nunca antes vistas, aunque Digger no parece especialmente interesado en salvar a las personas afectadas, sino más bien en su empresa y legado.

La vuelta de Iñárritu a Hollywood tras su última película realizada en México, «Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades», se postula como un intento más por alzarse con más estatuillas y por lograr la tan ansiada primera para Cruise, a pesar de las críticas mixtas recibidas en las primeras reseñas de la prensa especializada.

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Cruise y México

Entre aficionados disfrazados de vaqueros como Digger y mariachis que recibieron al intérprete de 64 años, Cruise bailó y celebró su regreso a tierras mexicanas un año después de haber presentado «Misión imposible: la sentencia final» en un evento masivo en el Auditorio Nacional.

“He visto todas las películas de Alejandro desde ‘Amores perros’ (2000) y estar aquí con él era uno de mis sueños. Esto es una celebración de México y la cultura de este país, de su historia. Es para celebrar lo que este país, y Alejandro también, han dado al mundo”, celebró generosamente.

Una vez más, Cruise se reconoció como un amante del país y su comida y recordó lo “maravillado” que está con “su belleza” desde que se acercara por primera vez a México en 1982.

Desde entonces, “Tomás” Cruise, como le gusta a Iñárritu llamar a su amigo y compañero, ha entablado relaciones con chefs nacionales como Santiago Lastra y ha acudido al país siempre que ha podido para presentar sus cintas.

Con información de Latin Us