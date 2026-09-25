UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN #1 EN SOLEDAD CELEBRA 26 AÑOS DE ATENCIÓN Y SERVICIO 

– La celebración por este aniversario de la UBR 1 reconoció historias de superación y reunió a pacientes en una jornada de convivencia con música, regalos y actividades recreativas.

La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR1) de Soledad de Graciano Sánchez conmemoró 26 años de brindar atención a personas con discapacidad y distintos padecimientos, con 290 pacientes activos que reciben servicios de terapia física, terapia de lenguaje, psicología, consulta médica y atención dental, además de actividades de integración y convivencia.

Como parte de esta celebración, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizó una semana cultural con visitas guiadas a museos y balnearios, además de un festejo para las y los pacientes con antojitos mexicanos, música en vivo, cabina fotográfica y regalos, como parte del trabajo cercano a las familias que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, para escuchar y atender las necesidades de los sectores que requieren mayor acompañamiento.

La encargada de la UBR 1, Nohemi Colunga Hernández, destacó que entre los casos de éxito se encuentra el de Virginia, quien recibió una prótesis de miembro inferior y actualmente muestra mayor confianza y entusiasmo, así como el de Eleuterio, quien tras sufrir una lesión medular logró retomar actividades de manera independiente y actualmente conduce su vehículo con apoyo de un bastón. “Es importante seguir haciendo conciencia y seguir apoyando a las personas con alguna discapacidad; tenemos pacientes con amputación de miembro inferior que están echándole ganas para recibir su prótesis”, señaló.

La UBR 1 mantiene la prestación de servicios de recuperación accesibles y una lista de espera que generalmente es de dos a tres semanas, con atención prioritaria a casos de emergencia; porque el cambio que transforma también se refleja en servicios que acompañan de cerca a quienes requieren rehabilitación para mejorar su calidad de vida.