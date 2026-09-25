MUNICIPIO DE SOLEDAD PROFESIONALIZA SU TURISMO CON CAPACITACIÓN GRATUITA E INCLUYENTE

• El curso “Atención Turística para Personas con Discapacidad” será gratuito y tendrá validez oficial para el refrendo de credencial de guías de turistas.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez en coordinación con la Secretaría de Turismo, impartirá este lunes 28 de septiembre el curso “Atención Turística para Personas con Discapacidad”, de 11:00 a 13:30 horas, con capacitación gratuita, valor curricular y validez oficial de dos horas para el refrendo de la credencial de guías de turistas.

La actividad, dirigida a prestadores de servicios turísticos, atiende la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de fortalecer un turismo cercano, accesible e incluyente, mediante herramientas que permitan mejorar la atención a quienes visitan el municipio, porque el cambio que transforma también se refleja en la profesionalización de quienes están en contacto directo con las familias y visitantes.

El director de Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera destacó que esta capacitación busca que la inclusión se convierta en una práctica cotidiana dentro de los servicios turísticos. “La calidad de un destino también se mide por su capacidad para recibir a cada visitante con respeto, sensibilidad, amabilidad y profesionalismo”, señaló.Las personas interesadas pueden registrarse gratuitamente en https://lix.li/GMrX. Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece la preparación del sector turístico y acompaña el crecimiento de Soledad como destino dentro de la oferta de San Luis Potosí.