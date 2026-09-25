Gobierno de la Capìtal realiza limpieza nocturna mejora condiciones del puente de 5 de Mayo

Personal del Ayuntamiento de San Luis Capital realizó labores de barrido en pasos peatonales, jardineras y parabuses

Los trabajos de limpieza en San Luis Capital se mantienen activos durante la noche, por lo que personal municipal continuó con labores de barrido sobre el puente de 5 de Mayo, donde se atendieron pasos peatonales, jardineras y parabuses para mejorar las condiciones de este espacio.

El director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta, informó que las cuadrillas mantienen presencia en distintos puntos de la capital, incluso durante la noche, para que al comenzar una nueva jornada estos espacios se encuentren listos para quienes los utilizan diariamente.

“Son acciones permanentes que brinda el ayuntamiento de San Luis Capital para conservar limpias y bonitas las calles y avenidas principales de la ciudad; se realizan en distintos horarios para reducir afectaciones a quienes transitan durante el día”, apuntó Mendieta.