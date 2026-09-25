Gobierno Municipal lleva obras y acciones hasta la comunidad de La Manta en Bocas

El delegado, Jaime Waldo Luna resalta la rehabilitación de un camino y el mejoramiento de la telesecundaria

Anuncia que el programa de “Jueves con tu Delegado” seguirá para atender las solicitudes de poblados de la zona rural

El Gobierno que encabeza el Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos coordinadamente con el delegado de Bocas, Jaime Waldo Luna, dan respuesta a solicitudes de comunidades rurales en materia de infraestructura vial y mejoramiento de centros educativos.

De ahí que el responsable de esta demarcación resaltó las acciones realizadas como parte del programa denominado “Jueves con tu Delegado”, en cuyo recorrido por el poblado de La Manta arrancó la rehabilitación de un camino que conecta a esta localidad, para modernizar el acceso para las familias que diariamente transitan por ahí.

A la par, junto con alumnas y alumnos, así como habitantes de esta comunidad, se realizaron distintas acciones para hacer más funcional la cancha de la telesecundaria “Héroes Mexicanos”, “porque nuestros jóvenes merecen espacios dignos para convivir y hacer deporte”, añadió Waldo Luna.

En estos recorridos y acercamientos, puntualizó el titular de esta demarcación, no se trata sólo de recorrer y escuchar a vecinas y vecinos principalmente de los poblados de la zona rural, sino de trabajar y dar resultados.

Finalmente, Jaime Waldo Luna agregó que el programa “Jueves con tu Delegado” seguirá con sus visitas a más comunidades para conocer de viva voz sus necesidades, hacer las gestiones necesarias y de manera conjunta con el Gobierno de San Luis Capital, resolverlas de acuerdo con las prioridades de las potosinas y potosinos de este sector del Municipio.