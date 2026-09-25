Interapas restablece pozos en San Leonel y Prados Glorieta tras mantenimiento

El pozo San Leonel abastece a colonias del sur con lo que se fortalece la zona afectada por “El Realito”.

El pozo Prados Glorieta suministra agua para colonias al oriente de la zona metropolitana.

SLP.- En los últimos días, Interapas restableció la operación de los pozos San Leonel y Prados Glorieta, luego de realizar trabajos de mantenimiento mayor en sus equipos de bombeo, como parte de las labores permanentes que lleva a cabo el organismo para mantener en condiciones adecuadas la infraestructura hidráulica.

Una vez concluidas las intervenciones, ambos pozos fueron puestos nuevamente en operación para continuar con el suministro de agua en sus respectivas zonas.

El pozo San Leonel beneficia a colonias de la zona centro sur de la capital y fortalece el suministro a la zona que actualmente es afectada por “El Realito”, como Independencia, Niños Héroes, San Leonel, General I. Martínez y Villa Rica, además de apoyar en el suministro de zonas como el barrio de San Juan de Guadalupe y la colonia Satélite.

El pozo Prados Glorieta, al oriente de la zona metropolitana abastece a colonias como Privada del Real, Condominios Glorieta, La Gavia y Prados Glorieta.

INTERAPAS mantiene estas labores de mantenimiento en sus fuentes de abastecimiento para conservar en mejores condiciones los equipos y favorecer la continuidad del servicio de agua potable para los usuarios.