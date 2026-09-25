EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO AMPLÍA ALTERNATIVAS VIALES HACIA LA ZONA INDUSTRIAL

* La segunda etapa de la Vía Alterna Sur, del Eje 122 al Eje 140, beneficiará a más de 500 mil usuarios con traslados más ágiles y seguros.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que las nuevas obras viales hacia la Zona Industrial permitirán reducir tiempos de traslado y ofrecer rutas más eficientes para miles de trabajadoras, trabajadores y familias que diariamente se desplazan desde la zona metropolitana hacia sus centros laborales. La transformación del antiguo Periférico, hoy Circuito Potosí, junto con nuevos puentes, pasos a desnivel y vialidades, ha permitido mejorar progresivamente la conexión hasta el Eje 122.

Gallardo Cardona informó que este sistema vial continuará con la segunda etapa de la Vía Alterna Sur, una obra de cinco kilómetros que conectará el Eje 122 con el Eje 140 y ampliará las opciones de acceso y salida de la principal zona productiva del Estado. Esta nueva conexión beneficiará a más de 500 mil usuarios y permitirá distribuir de mejor manera el flujo vehicular que actualmente se concentra en las principales rutas hacia la Zona Industrial.

A estas acciones se suma el Puente La Familia, infraestructura que mejorará la circulación en el sector surponiente del Circuito Potosí y facilitará los desplazamientos hacia fábricas, empresas y centros de trabajo ubicados al sur de la capital. Con estas obras, el Gobierno del Estado mantiene en marcha una transformación integral de la infraestructura vial para responder al crecimiento urbano, industrial y logístico de San Luis Potosí.

El Gobernador señaló que contar con mejores vialidades también genera condiciones más favorables para la actividad económica, al facilitar el traslado de personal, mercancías y servicios, además de acompañar el crecimiento de la Zona Industrial y la llegada de nuevos proyectos productivos.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona destacó que el principal beneficio será para las personas que todos los días utilizan estas rutas: “Menos tiempo en el tráfico significa más tiempo con las familias, traslados más seguros y una mejor calidad de vida para las y los potosinos”, al señalar que las nuevas conexiones viales buscan atender una de las principales necesidades de quienes se desplazan diariamente hacia sus lugares de trabajo.