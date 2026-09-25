POTOSINOS RECONOCEN AHORRO Y BUEN SERVICIO EN EL PROGRAMA DE PLACAS Y LICENCIAS GRATUITAS

* Ciudadanos destacan el ahorro y cambio verdadero en esta administración ya que antes el canje de placas representaba un costo para los automovilistas y las licencias de conducir se encontraban entre las más caras del país.

Rapidez en la atención, ahorro para la economía familiar y trámites sin costo son los principales beneficios que destacan ciudadanas y ciudadanos que acuden a realizar la expedición de licencias de conducir y placas vehiculares gratuitas en San Luis Potosí.

Kimberly, quien obtuvo su licencia de conducir por primera vez, destacó la sencillez del procedimiento y el beneficio de no tener que pagar por este documento. “Todo está muy bien, más que es gratis y para siempre”, expresó tras concluir su trámite.

En administraciones pasadas, tener placas y licencia significaba un desembolso importante para los potosinos, San Luis Potosí llegó a registrar el costo de licencia de las más altas del país, mientras que el canje de placas estaba sujeto a cobro y a una renovación periódica, el cambio se dio con la actual administración, las licencias de conducir son gratuitas y permanentes para las y los potosinos, mientras que las placas son gratis.

Así lo constató don Jesús, quien acudió a realizar el trámite de sus placas gratuitas, resaltó la eficiencia del servicio y la amabilidad del personal. Aunque reconoció que la demanda genera algunos tiempos de espera, consideró que son prudentes. “El Gobierno nos está respondiendo”, afirmó al salir de las oficinas de la Secretaría de Finanzas.

Asimismo, el señor Carlos calificó el procedimiento como rápido y eficiente, y celebró que estos trámites sean gratuitos, a diferencia del pasado, cuando las licencias de conducir representaban un gasto considerable para las familias.

Finalmente, Gustavo Ángel, quien también obtuvo su licencia por primera vez, señaló que tardó entre 15 y 20 minutos en completar el trámite y recomendó a las y los jóvenes que aún no cuentan con ella acudir a realizarlo. “Lo agradezco y recomiendo”, concluyó.