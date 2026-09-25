EN SU ETAPA FINAL, COLECTOR PLUVIAL EN PRIVADAS DE LA HACIENDA INICIA EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE REBOMBEO

– Este proceso técnico se lleva a cabo en el cárcamo de rebombeo; son 5 bombas que tendrán capacidad para desplazar alrededor de 2 mil litros de agua por segundo.

– El colector pluvial será entregado en el mes de octubre a las familias del sector.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que ya comenzó la instalación de las cinco bombas de gran capacidad que forman parte del sistema de rebombeo en el cárcamo del colector pluvial de Privadas de la Hacienda, equipamiento que permitirá que el sistema opere en su totalidad en el próximo mes de octubre y atienda de manera más eficiente la acumulación de agua que históricamente han provocado inundaciones en la zona oriente del municipio.

El Alcalde explicó que las cinco bombas tendrán una capacidad conjunta para desplazar alrededor de dos mil litros de agua por segundo, con lo que se reforzará el desfogue de las lluvias en sectores como Privadas de la Hacienda, Hacienda Las Cruces y Conjunto del Real; el cárcamo constituye una parte fundamental del sistema, pues recibe el agua captada por el colector y, mediante el bombeo, permite conducirla hacia su punto de desfogue.

“Estamos ya con el equipamiento de las bombas y la parte eléctrica, que es justamente lo que hace funcionar este cárcamo, son cinco bombas de gran capacidad que estarán bombeando alrededor de dos mil litros por segundo para ayudar a toda esta zona oriente, que durante años padeció inundaciones”, señaló el Alcalde. Añadió que esta es una de las obras insignia de su Gobierno que, en conjunto con el Gobierno del Estado, cambió la vida de la gente y resolvió una demanda urgente de miles de familias de la zona.

Navarro Muñiz destacó que la infraestructura ya ha comenzado a generar beneficios aun antes de contar con todo su equipamiento, pero con la instalación de las bombas se podrá aprovechar plenamente la capacidad del sistema; el proyecto contempla además el colector sanitario y, en conjunto, ambas redes representan más de cuatro mil 400 metros de tubería, como parte de una intervención integral para mejorar el manejo de aguas en este sector.

El Alcalde adelantó que durante octubre podría concluir la construcción de la obra, y posteriormente quedar listo el equipamiento necesario para que el cárcamo opere este mismo año, como parte del cambio que impulsa su administración para atender una problemática que durante años afectó a las familias del sector.

Así, el Gobierno municipal mantiene una intervención cercana a la población, escuchando y atendiendo una demanda que impacta directamente la seguridad, movilidad y tranquilidad de las familias durante la temporada de lluvias.