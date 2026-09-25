SEER BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA PREPARATORIA “PEDRO VALLEJO”

• El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) mantiene vigentes los protocolos de seguridad escolar y brinda acompañamiento a la comunidad educativa.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) externa sus condolencias a la familia e integrantes de la comunidad educativa por el fallecimiento, de un estudiante de la preparatoria “Profesor Pedro Vallejo”.

Es importante aclarar que el alumno al sentirse mal de su salud, la institución actuó de manera inmediata, como lo marca el protocolo de seguridad escolar; dando aviso a sus padres, quienes lo llevaron a recibir atención médica.

El SEER agradece a la sociedad en general su comprensión para evitar difundir información no verificada ni oficial, y esperar a que la Fiscalía General del Estado (FGE) aclare los hechos, para lo cual se brindará toda la información necesaria.

Como parte del compromiso por garantizar espacios escolares seguros, en esta preparatoria como en el resto de instituciones del SEER, se llevan constantemente jornadas informativas donde participan las y los alumnos, docentes y padres de familia, con temas relacionados a la prevención y el cuidado integral de las y los estudiantes.

Durante estas actividades se impartieron pláticas por parte de la Guardia Civil Estatal, IMSS, Temazcalli y Bomberos, además de abordarse acciones del Programa Nacional contra las Adicciones, con contenidos sobre prevención de drogas, suicidio y acoso escolar. En la última jornada se contó con la participación de alrededor de 340 estudiantes y 550 madres y padres de familia.

A su vez, mantiene el acompañamiento institucional y reitera que la atención, seguridad e integridad de las y los estudiantes son una prioridad, por lo que continuará dando seguimiento puntual a la situación.