MEJORA AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ESPACIOS PÚBLICOS CON LABORES PERMANENTES DE LIMPIEZA

• Las cuadrillas de Imagen Urbana realizan labores de barrido, deshierbe, poda y recolección de residuos para mejorar las condiciones de calles, áreas verdes y espacios comunes.

La Dirección de Servicios Municipales de Soledad de Graciano Sánchez, a través del área de Imagen Urbana, mantiene labores permanentes de limpieza y mantenimiento en calles, áreas verdes, caminos y espacios públicos de distintas colonias y comunidades, con acciones de barrido, deshierbe, poda, recolección de residuos y maleza, así como pintura de guarniciones; estas tareas atienden las necesidades de la población y contribuyen a contar con entornos más seguros, limpios y ordenados, como parte del trabajo cercano que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Durante las últimas jornadas, las cuadrillas municipales realizaron trabajos en San Miguelito, de Hacienda Bonita; avenida Gaviota, en Hogares Populares Pavón; calle Antonio de Mendoza, en San Francisco; circuito Villa Juárez, en Villa Jardín, así como en el camino al Rancho El Jaralito y la plaza principal de La Tinaja, donde se dio mantenimiento a áreas comunes para mejorar su imagen y condiciones de uso.

La limpieza y conservación de estos espacios favorece directamente a las familias, al ofrecer lugares más agradables para transitar, convivir y realizar actividades cotidianas, además de contribuir a reducir condiciones que pueden representar riesgos en áreas comunes y caminos; el Gobierno Municipal mantiene una atención constante para que las colonias y comunidades cuenten con espacios públicos dignos y funcionales.

Estas acciones forman parte del cambio que se vive en Soledad y de la visión de un Gobierno Municipal que escucha y atiende las necesidades de la población. La Dirección de Servicios Municipales exhortó a las y los habitantes a colaborar con el cuidado de estos espacios y evitar depositar residuos, especialmente neumáticos inservibles, en zonas que ya fueron restauradas para conservar los resultados de las labores de limpieza y mantener a Soledad cerca de sus familias.