Surge corriente política en favor de Arturo Esper para alcalde de Valles.

Toño Martínez

Preocupados por el futuro de Ciudad Valles que no admite mas experimentos políticos, ocurrencias ni proyectos de espejismo de cara a las elecciones del 2027, un grupo de ciudadanos de distintos partidos considera que Arturo Esper Salaimán es uno de los mejores prospectos para presidente municipal.

Esa nueva corriente de pensamiento político, lejos de estridencias y aventuras electorales, busca construir una gran alianza por Valles donde todos los actores y personas de la sociedad civil, de todos los estratos participen unidos por la misma filosofía de apuntalar el crecimiento y calidad de vida de los vallenses.

Andrés Nájera López uno de los integrantes del proyecto común, señalo que el ideal sería despojarse de egocentrismos, ideologías -no porque sean malas- o ver la política para provecho individual. Hay tanto por hacer en lo social, material y económico que habría tiempo para caminar por separado.

Sobre el licenciado Arturo Esper, les dijo, una persona con atributos específicos para una misión como esa, lleva una vida metódica, lejos de escándalos, es empresario, con trayectoria limpia, sencillo en su trato además de traer un legado reformista, pues su padre Antonio Esper Bujaidar fue el presidente municipal que separó el Valles de lento desarrollo para darle una nueva fisonomía con bases estructurales de expansión. Sus obras lo demuestran.

Otro agregado es que no está peleado con nadie y su preparación más la formación familiar le dan un sólido cimiento.

Esta iniciativa no surge al calor de la contienda electoral aclaró, es algo que se ha venido madurando cuidadosamente y sentimos que es el momento de ponerlo en práctica por el Valles ordenado, unido y pujante que necesitamos indicó.