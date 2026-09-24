spot_img
ColaboradoresESTADO

Destapan otra tranza de la ex Sria. de Salud Mónica Rangel

By Redacción
90
jueves, septiembre 24, 2026

Toño Martínez

La ex Secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez fue acusada de haber comprado a Mario Delgado Carrillo la candidatura a gobernadora de San Luis Potosí por MORENA alterando la consulta interna en el año 2021, así como de ofrecer dinero a otra aspirante para que se hiciera a un lado.

Consuelo – Chelo Jonguitud Munguía-, fundadora del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y afirma ser autora del lema «No mentir, no robar y no traicionar» señaló que participó en el proceso de selección de candidato el año 2021, pero Mónica Rangel quien también jugaba, se entrevistó con Mario Delgado por entonces presidente nacional del partido y le entregó sobres repletos de billetes para que ella fuera la candidata, como así ocurrió.

Pero no fue todo ya que le ofreció dinero a ella «el que quisiera» para que retirara su pre candidatura.

«Yo rechacé el cohecho porque como fundadora de MORENA sería traicionar sus principios y los míos. En cambio ella le dio la espalda al PRI dónde militaba. No iba a vender mi conciencia» expresó Jonguitud Munguía.

(Mónica Rangel, quien perdió la elección, fue acusada de fraude y asociación delictuosa contra los Servicios Coordinados de Salud de San Luis Potosí por 22 millones de pesos y sentenciada a 4 años y 10 meses de prisión que pagó en su domicilio al regresar el dinero y cubrir una multa de 73 mil pesos).

¿Porque hasta ahora Consuelo – Chelo Jonguitud – denunció a Mónica Rangel? señaló que calló por varios años para no afectar a MORENA.

«Yo le recomendaría, a Mónica que diga la verdad porque la mentiras nunca terminan bien» concluyó.

spot_img
Artículo anterior
GERARDO SÁNCHEZ ZUMAYA ANUNCIA NO CONTINUAR CON LA PRECANDIDATURA DEL PT AL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ
Artículo siguiente
Surge corriente política en favor de Arturo Esper para alcalde de Valles.
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img