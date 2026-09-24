Destapan otra tranza de la ex Sria. de Salud Mónica Rangel

Toño Martínez

La ex Secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez fue acusada de haber comprado a Mario Delgado Carrillo la candidatura a gobernadora de San Luis Potosí por MORENA alterando la consulta interna en el año 2021, así como de ofrecer dinero a otra aspirante para que se hiciera a un lado.

Consuelo – Chelo Jonguitud Munguía-, fundadora del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y afirma ser autora del lema «No mentir, no robar y no traicionar» señaló que participó en el proceso de selección de candidato el año 2021, pero Mónica Rangel quien también jugaba, se entrevistó con Mario Delgado por entonces presidente nacional del partido y le entregó sobres repletos de billetes para que ella fuera la candidata, como así ocurrió.

Pero no fue todo ya que le ofreció dinero a ella «el que quisiera» para que retirara su pre candidatura.

«Yo rechacé el cohecho porque como fundadora de MORENA sería traicionar sus principios y los míos. En cambio ella le dio la espalda al PRI dónde militaba. No iba a vender mi conciencia» expresó Jonguitud Munguía.

(Mónica Rangel, quien perdió la elección, fue acusada de fraude y asociación delictuosa contra los Servicios Coordinados de Salud de San Luis Potosí por 22 millones de pesos y sentenciada a 4 años y 10 meses de prisión que pagó en su domicilio al regresar el dinero y cubrir una multa de 73 mil pesos).

¿Porque hasta ahora Consuelo – Chelo Jonguitud – denunció a Mónica Rangel? señaló que calló por varios años para no afectar a MORENA.

«Yo le recomendaría, a Mónica que diga la verdad porque la mentiras nunca terminan bien» concluyó.