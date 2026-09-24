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ESTADO

GERARDO SÁNCHEZ ZUMAYA ANUNCIA NO CONTINUAR CON LA PRECANDIDATURA DEL PT AL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ

By Redacción
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jueves, septiembre 24, 2026

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