DESPLIEGA SOLEDAD RECORRIDOS PERMANENTES PARA REVISIÓN Y ORDEN COMERCIAL

• Más de 80% de las 14 mil licencias de funcionamiento en Soledad se encuentran vigentes, mientras continúan los recorridos de inspección para mantener el orden comercial.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene acciones permanentes para regular la actividad comercial y fortalecer el orden en establecimientos y espacios públicos, con un padrón de alrededor de 14 mil licencias de funcionamiento, de las cuales más del 80 por ciento se encuentran vigentes, a ello se suma un registro aproximado de 2 mil 763 comerciantes de piso y plaza que cuentan con empadronamiento vigente.

Por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, la Dirección de Comercio Municipal mantiene recorridos de inspección para verificar que los establecimientos y comerciantes cumplan con la documentación, giros, espacios y demás disposiciones establecidas en los reglamentos municipales, con una estrategia que privilegia el orden, la prevención y la atención cercana a comerciantes y familias.

La directora de Comercio Municipal, María Lidia Hernández Hernández, destacó que durante este periodo se han realizado aproximadamente 122 infracciones por incumplimientos relacionados con la reglamentación necesaria para operar o por violaciones a disposiciones municipales. “Estamos dando seguimiento permanente a los establecimientos y al comercio en espacios públicos, buscamos que quienes realizan esta actividad tengan certeza y puedan trabajar en orden, siempre atendiendo también las inquietudes de la ciudadanía”, señaló.

Estas acciones forman parte de la política de un Gobierno cercano que escucha y atiende, mediante recorridos constantes en las distintas zonas del municipio para favorecer una actividad comercial ordenada y una convivencia armónica, de esta manera, el cambio que transforma también se refleja en la regulación y atención directa a quienes generan actividad económica en Soledad.