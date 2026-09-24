AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD RESUELVE DRENAJES COLAPSADOS EN DIVERSAS COLONIAS

– Sectores como San Antonio, San Francisco, San Felipe, Fidel Velázquez y Villas del Potosí forman parte de las zonas beneficiadas con trabajos de infraestructura sanitaria.

Durante el segundo año de gobierno, el actual Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez destinó recursos económicos para resolver problemáticas generadas por colapsos de drenaje sanitario en diversas colonias; tan solo en Villas de Foresta se introdujeron 940 metros lineales de drenaje sanitario, mientras que en otros sectores se realizan trabajos de rehabilitación, ampliación y atención de descargas para resolver afectaciones que impactaban directamente a la población.

Ante la necesidad de brindar una respuesta a las y los soledenses, el Gobierno Municipal decidió intervenir en estos puntos, aun cuando la responsabilidad de la operación y mantenimiento de la red de drenaje corresponde al organismo operador INTERAPAS; por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se prioriza la atención de las problemáticas que afectan a las familias, con un gobierno cercano que escucha y atiende, especialmente cuando se trata de servicios esenciales para la calidad de vida.

Entre las zonas atendidas se encuentran San Antonio, con intervención en siete calles; San Francisco, donde se trabaja en tres calles y en la calle República de Colombia; San Felipe, Fidel Velázquez, con trabajos en la calle Luis Ling, y Villas del Potosí; a estas acciones se suma la continuidad de la segunda etapa de descargas de drenaje sanitario en Villas de Foresta.

Estas intervenciones permiten disminuir riesgos sanitarios, malos olores, encharcamientos y afectaciones a viviendas y vialidades, al tiempo que fortalecen la infraestructura urbana de las colonias; el cambio que transforma se refleja en obras que responden a necesidades reales y acercan soluciones a las familias, con un Ayuntamiento que permanece sensible y permanece cerca de la población.