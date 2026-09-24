Menos delitos, mayor confianza: resultados de cinco años de trabajo de Enrique Galindo

El Gobierno de San Luis Capital la incidencia delictiva disminuyó 11.5% durante el primer semestre de 2026, con una reducción de 70.2% en homicidios dolosos y aumentos de 26.8% en confianza y 25.7% en eficacia de la Policía Municipal.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, logró durante el primer semestre de 2026 una reducción de 11.5 por ciento en la incidencia delictiva respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la disminución registrada en el municipio fue 1.9 veces mayor que la reducción estatal y 9.5 veces superior a la registrada a nivel nacional.

La percepción de inseguridad también presentó una tendencia a la baja. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, durante el primer trimestre de 2026 se registró un nivel de 57.6 por ciento, el más bajo para un primer trimestre desde que existen registros, para el segundo trimestre, la percepción de inseguridad disminuyó 16.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y 28.1 por ciento frente al segundo trimestre de 2020.

Entre los principales resultados destaca la reducción de 70.2 por ciento en los homicidios dolosos durante el primer semestre de 2026, al pasar de 47 casos en el mismo periodo de 2025 a 14, también disminuyeron delitos como robo con violencia, con 49.1 por ciento; robo a negocio, con 38.3 por ciento; robo a casa habitación, con 33.1 por ciento; y robo de vehículo, con 19.8 por ciento. En junio de 2026 se registró además la cifra más baja de carpetas de investigación por robo con violencia en una década.

Como parte de las acciones de prevención, el Gobierno de la Capital reforzó las jornadas de proximidad y capacitación dirigidas a la población, a través del programa Prevención Segura se impartieron 1 mil 349 talleres en 207 instituciones, con 39 mil 378 personas beneficiadas, mientras que el ABC de la Seguridad en tu Comunidad llevó actividades formativas a centros educativos y colonias en temas como prevención del delito, seguridad vial, mediación de conflictos, delitos cibernéticos y primeros auxilios.

El fortalecimiento de la Policía Municipal también se refleja en los resultados de la ENSU, al segundo trimestre de 2026, la percepción de confianza en la corporación alcanzó 54.8 por ciento, mientras que la percepción de eficacia llegó a 53.7 por ciento. Esto representa incrementos de 26.8 y 25.7 por ciento, respectivamente, frente al mismo trimestre de 2025, además de niveles superiores a los promedios registrados entre las 91 ciudades evaluadas por la encuesta.

Con la reducción de la incidencia delictiva y de la percepción de inseguridad, así como el fortalecimiento de la prevención y del desempeño policial, el Gobierno de la Capital mantiene acciones orientadas a generar condiciones de mayor seguridad para las familias potosinas, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad donde la población pueda desarrollar sus actividades con mayor tranquilidad y confianza.